Почистити часник можна легко і швидко, не витрачаючи при цьому дорогоцінного часу.

Як легко і швидко почистити часник показав Валентин Міхієнко, який став гостем програми Даші Астаф’євої «Такі страви».

«Беремо часник, головку, і натискаємо на нього рукою», - розповів український гуморист і актор.

Потім необхідно взяти зубчики часника, ніж і придавти плоскою стороною леза.

«От і все», - розповів Міхієнко, демонструючи, як легко і швидко можна очистити часник від лушпиння.

Даша Астаф’єва залишилась від демонстрації цього способу очистки часника у звахаті:

«Це геніально», - сказала Астаф'єва, побачивши, як легко і швидко почистити часник.

Зазначимо, що є ще один способ, який допоможе легко і швидко почистити часник. Найкраще він підходить, якщо потрібна велика кількість чищеного часнику.

Отже, візьміть голівку часнику, трохи придавіть її, щоб зубчики відокремилися один від одного. Або просто відокремте зубчики руками. Потім покладіть в миску і накрийте такою ж мискою. Далі - добре струсіть. Таким чином з часника злетить лушпиння.

Але, попереджають кулінари, цей спосіб може і не спрацювати – все залежить від часнику.

Підкреслимо, що у часнику багато корисних властивостей - він зміцнює імунітет, допомагає боротися з простудними захворюваннями, захищає серцево-судинну систему і вбиває бактерії. Часник містить білки, жири, клітковину, аскорбінову кислоту, карбогідрат. У часнику також містяться вітаміни А, В1, В2, В12, D і Е, а також такі мінерали, як кальцій, фосфор, мідь, залізо та калій.

Наявні в часнику речовини підсилюють апетит, підвищують працездатність печінки, шлунка, кишківника, мають сечогінну, протиглистову, спазмолітичну, болезаспокійливу і протимікробними діями.

Останні новини України:

Можна приготувати за п'ять хвилин - Аліна Гросу дала простий рецепт смачної закуски.

Також Politeka.net писала, чим Ольга Сумська радить замінити соняшникову олію.

Як у Олі Поляковї - рецепт незвичайного пирога, який не залишить байдужим.