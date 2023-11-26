Почистить чеснок можно легко и быстро, не тратя при этом драгоценного времени.

Как легко и быстро почистить чеснок показал Валентин Михиенко, который гостем программы Даши Астафьевой «Такі страви».

«Берем чеснок, головку, и нажимаем на него рукой», - рассказал украинский юморист и актер.

Затем необходимо взять зубчики чеснока, нож и придавить плоской стороной лезвия.

«Вот и все», - рассказал Михиенко, демонстрируя, как легко и быстро можно очистить чеснок от шелухи.

Даша Астафьева осталась от демонстрации этого способа очистки чеснока в восторге.

"Это гениально", - сказала Астафьева, увидев, как легко и быстро почистить чеснок.

Есть еще один способ, который поможет легко и быстро почистить чеснок. Лучше всего он подходит, если нужно большое количество очищенного чеснока.

Итак, возьмите головку чеснока, слегка придавите ее, чтобы зубчики отделились друг от друга. Или просто отделите зубчики руками. Затем положите в миску и накройте такой же миской. Дальше – хорошо встряхните. Таким образом с чеснока слетит шелуха.

Однако, как предупреждали кулинары, этот способ может и не сработать – все зависит от чеснока.

Подчеркнем, что у чеснока много полезных свойств – он укрепляет иммунитет, помогает бороться с простудными заболеваниями, защищает сердечно-сосудистую систему и уничтожает бактерии. Чеснок содержит белки, жиры, клетчатку, аскорбиновую кислоту, карбогидрат. В чесноке также содержатся витамины А, В1, В2, В12, D и Е, а также минералы, такие как кальций, фосфор, медь, железо и калий.

Имеющиеся в чесноке вещества усиливают аппетит, повышают работоспособность печени, желудка, кишечника, обладают мочегонным, противоглистным, спазмолитическим, болеутоляющим и противомикробными действиями.

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