Зірка «1+1» Соломія Вітвіцька каже, що у своїй програмі про зірок, а також у телеграм-каналі вона хотіла розповідати українцям не лише про проєкти артистів, а про них самих.

«Мені було дуже прикро, що наші зірки не готові про багато речей говорити, особливо зірки шоу-бізнесу. І тому люди стежать більше, як мені здавалося, за російськими зірками чи американськими, бо вони більш відверті, більше розповідають про своє життя. А зараз людям цікаво не просто слухати продукт, а знати, хто його створює. Я намагалася в несподіваних ракурсах, питаннях знаходити якісь ексклюзиви», - розповіла Соломія Вітвіцька, згадуючи про програму «ТСН. Особливе» і свій телеграм-канал.

Як результат, кілька зірок все ж таки образилися на зірку «1+1».

«Я пам’ятаю, що запитала Хливнюка про його розлучення і він мені так «смачно» відповів. І тоді, до речі, образилася Альоша, томущо я чомусь єдина, котра в «Жовтневому палаці» на великому концерті серед усіх глядачів і журналістів, камер тощо побачила, що вона на сьомому чи восьмому місяці вагітності», - розповіла Соломія Вітвіцька в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Однак з тих пір вже пройшло багато часу, тож Соломії Вітвіцькій здається, що на неї вже ніхто не ображається.

Нагадаємо, кілька років тому Андрій Хливнюк, який ретельно приховує особисте життя, переживав розлучення, але Соломія Вітвіцька наважилася запитати про це у лідера «Бумбокс». Відповідь була не дуже коректною. Соломія Вітвіцька оприлюднила її в своєму телеграм-каналі.

"Це не ваша справа, зайчики. Як так зробити, щоб вас не послати? Я ніколи не приносив роботу додому… Це схоже на відповідь? Ні? Не дуже? Ідіть в ср.ку", - відповів Хливнюк.

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