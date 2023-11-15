Ілона Гвоздьова, Юрій Ткач та інші зірки поділилися, як і скільки заробляють під час війни.

Так, шоумен і колишній «Холостяк» Нікіта Добринін стверджує, що на місяць йому потрібна чималенька сума – від трьох до десяти тисяч доларів, пише Politeka.net.

Мовляв, потрібно платити за садочок сина, купувати харчі, оплачувати оренду квартири, а також платити за комунальні послуги і фінансово допомогати батькам.

Нікіта Добринін стверджує, що заробіток йому зараз приносить робота в Інтернеті, а саме в з YouTube та Instagram.

Про свої заробітки під час війни розповідала і зірка «Танці з зірками» Ілона Гвоздьова. Відома танцюристка і хореограф заробляє «на співпраці з інстаграм», тобто на рекламі, а також викладає в університеті.

Крім того, Ілона Гвоздьова дає індивідуальні уроки з танців, проводить майстер-класи і заробляє на фестивалях у якості журі. Гвоздьова зазначала, що зараз в неї не ті заробітки, як були до війни, але в межах трьох тисяч доларів виходить.

Партнер Ілони Гвоздьової по «Танці з зірками» і актор «Квартал 95» Юрій Ткач також розсекретив, як і де заробляє під час війни.

Так, Юрій Ткач живе на зарплату з «Квартал 95», а також на гонорари з корпоративів і приватних заходів. Однак приватних заходів, зізнавався Юрій Ткач, зараз не так вже і багато.

Відомо, що зараз дохід Юрія Ткача складає понад 2 000 доларів на місяць.

Про свій дохід під час війни розповідала також співачка Світлана Тарабарова. Сума її доходу схожу на ту, яку називали Юрій Ткач і Ілона Гвоздьова.

«Попри все, є в когось дні народження, якась корпоративна історія. Небагато, але є. 2-3 тисячі доларів на місяць є, так, звичайно….», - казала Світлана Тарабарова.

Розповідаючи про свої заробітки, відома акторка і зірка «Кріпосної» Наталка Денисенко зазначала, що зараз гонорари вже не ті.

«… Ми з чоловіком працювали і купили квартиру, машини. Зараз ти не можеш собі це дозволити. Зараз донати і на твоє життя...", - казала Денисенко.

Нагадаємо, що чоловік Наталки Денисенко зараз у ЗСУ.

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Крім того, Politeka.net писала, що Ілона Гвоздьова після скандалу з весіллям розповіла, який Юрій Ткач насправді.