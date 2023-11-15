Так, шоумен і колишній «Холостяк» Нікіта Добринін стверджує, що на місяць йому потрібна чималенька сума – від трьох до десяти тисяч доларів, пише Politeka.net.
Мовляв, потрібно платити за садочок сина, купувати харчі, оплачувати оренду квартири, а також платити за комунальні послуги і фінансово допомогати батькам.
Нікіта Добринін стверджує, що заробіток йому зараз приносить робота в Інтернеті, а саме в з YouTube та Instagram.
Про свої заробітки під час війни розповідала і зірка «Танці з зірками» Ілона Гвоздьова. Відома танцюристка і хореограф заробляє «на співпраці з інстаграм», тобто на рекламі, а також викладає в університеті.
Крім того, Ілона Гвоздьова дає індивідуальні уроки з танців, проводить майстер-класи і заробляє на фестивалях у якості журі. Гвоздьова зазначала, що зараз в неї не ті заробітки, як були до війни, але в межах трьох тисяч доларів виходить.
Партнер Ілони Гвоздьової по «Танці з зірками» і актор «Квартал 95» Юрій Ткач також розсекретив, як і де заробляє під час війни.
Так, Юрій Ткач живе на зарплату з «Квартал 95», а також на гонорари з корпоративів і приватних заходів. Однак приватних заходів, зізнавався Юрій Ткач, зараз не так вже і багато.
Відомо, що зараз дохід Юрія Ткача складає понад 2 000 доларів на місяць.
Про свій дохід під час війни розповідала також співачка Світлана Тарабарова. Сума її доходу схожу на ту, яку називали Юрій Ткач і Ілона Гвоздьова.
«Попри все, є в когось дні народження, якась корпоративна історія. Небагато, але є. 2-3 тисячі доларів на місяць є, так, звичайно….», - казала Світлана Тарабарова.
Розповідаючи про свої заробітки, відома акторка і зірка «Кріпосної» Наталка Денисенко зазначала, що зараз гонорари вже не ті.
«… Ми з чоловіком працювали і купили квартиру, машини. Зараз ти не можеш собі це дозволити. Зараз донати і на твоє життя...", - казала Денисенко.
Нагадаємо, що чоловік Наталки Денисенко зараз у ЗСУ.
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