Звезда «1+1» Соломия Витвицкая говорит, что в своей программе о звездах, а также в телеграмм-канале она хотела рассказывать украинцам не только о проектах артистов, но и о них самих.

«Мне было очень досадно, что наши звезды не готовы о многих вещах говорить, особенно звезды шоу-бизнеса. И потому люди следят больше, как мне казалось, за российскими или американскими звездами, потому что они более откровенны, больше рассказывают о своей жизни. А сейчас людям интересно не просто слушать продукт, а знать кто его создает. Я пыталась в неожиданных ракурсах, вопросах находить какие-то эксклюзивы», – рассказала Соломия Витвицкая, вспоминая о программе «ТСН. Особое» и свой телеграмм-канал.

Как результат, несколько звезд все же обиделись на звезду «1+1».

«Я помню, что спросила Хлывнюка о его разводе и он мне так «смачно» ответил. И тогда, кстати, обиделась Алеша, потому что я почему-то единственная, которая в «Октябрьском дворце» на большом концерте среди всех зрителей и журналистов, камер и т.д. увидела, что она на седьмом или восьмом месяце беременности», - рассказала Соломия Витвицкая в интервью Славе Демину.

Однако с тех пор уже прошло много времени, и Соломии Витвицкой кажется, что на нее уже никто не обижается.

Напомним, несколько лет назад тщательно скрывающий личную жизнь Андрей Хлывнюк переживал развод, но Соломия Витвицкая решилась спросить об этом у лидера «Бумбокс». Ответ был не очень корректным. Соломия Витвицкая обнародовала ее в своем телеграмм-канале.

"Это не ваше дело, зайчики. Как так сделать, чтобы вас не послать? Я никогда не приносил работу домой… Это похоже на ответ? Нет? Не очень? Идите в ср.ку", - ответил Хливнюк .

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