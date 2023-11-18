Бадоєв зазначив, що навіть якби Потап попросив його зняти кліп за високу плату, він би погодився.

Український режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв заявив, що, незважаючи на поточні скандали, пов'язані з репером та продюсером Потапом, він готовий прийти на допомогу, якби той звернувся за нею. За словами Бадоєва, він не боїться скандалів і найчастіше керує ними.

Режисер підкреслив, що якби Потап звернувся за порадою, він би не відмовив.

Бадоєв зазначив, що навіть якби Потап попросив його зняти кліп за високу плату, він погодився б не через гонорар. Режисер згадав, як на початку війни Потап підтримав його друга та підопічного співака Макса Барських.

"Потап може бути дуже крутим. Коли був наїзд Тіматі на Макса. Хто першим сказав слово? Потап. І він це зробив щиро. Якби Потап до мене звернувся, і тут не про гроші, я б з ним зустрівся і поговорили про це, може, я б йому сказав, що щось там не те, якби він запитав мене. Він колись заступився за нас і я завжди простягну йому руку допомоги" - заявив Бадоєв про Потапу.

Кілька років тому Потап одружився з Настю Каменських. Зоряна родина, як і інші знаменитості, підтримують Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Однак перед повномасштабним вторгненням пара виїхала до Іспанії і довго не наважувалася повернутися назад. Спочатку Настя Каменських з'явилася на українському телебаченні влітку та заявила про повернення, а восени минулого року вже й сам Потап.

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