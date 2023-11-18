Бадоев отметил, что даже если бы Потап попросил его снять клип за высокую плату, он согласился бы.

Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев заявил, что, несмотря на текущие скандалы, связанные с рэпером и продюсером Потапом, он готов прийти на помощь, если бы тот обратился за ней. По словам Бадоева, он не боится скандалов и чаще всего управляет ими.

Режиссер подчеркнул, что, если бы Потап обратился за советом, он бы не отказал.

Бадоев отметил, что даже если бы Потап попросил его снять клип за высокую плату, он согласился бы не из-за гонорара. Режиссер вспомнил, как в начале войны Потап поддержал его друга и подопечного, певца Макса Барских.

"Потап может быть очень крутым. Когда был наезд Тимати на Макса. Кто первым сказал слово? Потап. И он это сделал искренне. Если бы Потап ко мне обратился, и тут не о деньгах, я бы с ним встретился и поговорили об этом, может, я бы ему сказал, что что-то там не то, если бы он спросил меня. Он когда-то вступился за нас и я всегда протяну ему руку помощи" - заявил Бадоев о Потапе.

Несколько лет назад Потап женился на Насте Каменских. Звездная семья, как и другие знаменитости, поддерживают Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Однако перед полномасштабным вторжением пара уехала в Испанию и долго не решалась вернуться обратно. Сначала Настя Каменских появилась на украинском телевидении летом и заявила о возвращении, а осенью прошлого года уже и сам Потап.

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