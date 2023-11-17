Актриса Ольга Сумська , яка активно веде соціальні мережі та розповідає про особисте життя, порушила актуальну та важливу тему. Цього разу Сумська заговорила про обстановку на передовій, оскільки з погіршенням погоди нашим захисникам складніше перебувати на позиціях.

Артистка опублікувала відео, яке одразу ж торкнулося українців. Серед осіб, представлених на відео, можна побачити і чоловіка Євгенії Гапчинської. Художник Дмитро Гапчинський нині бере активну участь у захисті України, тримаючи в руках зброю.

Він відомий своєю роботою в галузі карикатур та шаржів. Ще до початку повномасштабної війни він також служив у зонах АТО та ООС, захищаючи інтереси України.

«Рідні наші захисники! Пам'ятаємо, якою ціною! Просто на хвилину уявіть собі це пекло. А вони там мужньо захищають нас, щоб ми могли жити!» – ділиться Ольга Сумська під роликом.

Раніше Фаріон висловила думку, що вона не може вважати їх українцями, якщо вони не використовують українську мову, та запропонувала, щоб вони називали себе "російськими".

Вона також висловила здивування тим, що деякі з них, незважаючи на свій патріотизм, не намагаються вивчити українську мову, яка є частиною національної ідентичності. Її слова викликали невдоволення серед військових та громадських діячів, Ольга Сумська також не почала мовчати.

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