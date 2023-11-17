Актриса Ольга Сумская, котрая активно ведет социальные сети и рассказывает о личной жизни, подняла актуальную и важную тему. В этот раз Сумская заговорила об обстановке на передовой, посколкьу с ухудшением погоды нашим защитникам сложнее находиться на позициях.

Артистка опубликовала видео, которое сразу же затронуло украинцев. Среди лиц, представленных на видео, можно заметить и мужа Евгении Гапчинской. Художник Дмитрий Гапчинский в настоящее время активно участвует в защите Украины, держа в руках оружие.

Он известен своей работой в области карикатур и шаржей. Еще до начала полномасштабной войны, он также служил в зонах АТО и ООС, защищая интересы Украины.

«Родные наши защитники! Помним, какой ценой!!! Просто на минуту представьте себе это пекло. А они там, мужественно защищают нас, чтобы мы могли жить!» - делится Ольга Сумская под роликом.

Ранее Фарион выразила мнение, что она не может считать их украинцами, если они не используют украинский язык, и предложила, чтобы они называли себя "русскими".

Она также выразила удивление тем, что некоторые из них, несмотря на свой патриотизм, не стараются выучить украинский язык, являющийся частью национальной идентичности. Ее слова вызвали недовольство среди военных и общественных деятелей, Ольга Сумская также не стала молчать.

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