Особисте життя Ірини Білик ще більш бурхливе, ніж сценічне, пише Politeka.net. І черговий цьому доказ молодий чоловік, який, ставши на одно коліно прямо на сцені, покликав співачку заміж.

Ірина Білик, коментуючи вчинок хлопця, пожартувала, що давно не отримувала пропозицію руки і серця. Шанувальники Ірини Білик в свою чергу зазначили, що напевно Дмитро Коляденко буде проти такого союзу.

Зазначимо, що з Дмитром Коляденко Ірину Білик колись пов’язував цивільний шлюб.

Хоча пропозицію руки і серця Ірина Білик від Дмитра отримувала, і навіть каблучку, але заміж за нього так і не вийшла. Зараз Ірина Білик і Дмитро Коляденко знову зблизилися, але чи є вони парою або ж просто близькими і рідними людьми – не відомо.

У цивільному шлюбі Ірина Білик також перебувала з відомим продюсером Юрієм Нікітним.

Він тривав 8 років.

Білу сукню і фату Ірина Білик вдягла заради красеня Андрія Оверчука. З випускником 1999 року Національного університету культури і мистецтв Ірина Білик не одружилася офіційно, але обвінчалася. Втім цей союз не врятував навіть син Гліб.

Після розставання з Нікітіним, Дмитром Коляденко і Оверчуком Ірина Білик закохалася у танцюриста Дмитра Дікусара. Нагадаємо, що відомий хоеограф і зірка «Танці з зірками» Дмитро Дікусар тепер служить у ЗСУ і захищає Україну від російських загарбників.

У 2010-му році Ірина Білик і Дмитро Дікусар розлучилися, але це коханнє не стало останнім в житті співачки. Більш того, у 2015-му році Ірина Білик вийшла заміж за Аслана Ахмадова. У пари є спільний син Табріз.

Але у 2021-му році українська співачка і режисер азербайджанського походження Аслан Ахмадов, який проживає в Росії, вже офіційно оформили розлучення. Ініціатором розлучення була Ірина Білик. Раніше співачка говорила, що шлюб не вдалося зберегти через життя на дві країни.

Але Ірина Білик як і раніше в центрі чоловічої уваги про що свідчить нова пропозиція руки і серці від шанувальника. Деякі підписники на сторінку Ірини Білик закликають співачку дати шанс хлопцю, який насмілився їй зробити пропозицію руки і серця, інші ж навпаки відмовляють.

«Скільки того життя»,

«Була на концерті і бачила все вживу. Це було дуже несподівано і зворушливо Але звісно мають бути почуття одне до одного перед таким важливим кроком»,

«Іринко, то буде вічно, тебе любять молоді і не тільки чоловіки. От як би то можна було мати чоловічий гарем в Україні», - жартують шанувальники Ірини Білик.

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Крім того, Politeka.net писала, що Горбунов, Сумська та інші емоційно відреагували на звернення Дікусара з ЗСУ.