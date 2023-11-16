Личная жизнь Ирины Билык еще более бурная, чем сценическая, пишет Politeka.net. И очередное этому доказательство молодой человек, который, став на одно колено прямо на сцене, позвал певицу замуж.

Ирина Билык, комментируя поступок парня, пошутила, что давно не получала предложение руки и сердца. Поклонники Ирины Билык в свою очередь отметили, что, наверное, Дмитрий Коляденко будет против такого союза.

Отметим, что с Дмитрием Коляденко Ирину Билык когда-то увязывал гражданский брак.

Хотя предложение руки и сердца Ирина Билык от Дмитрия получала, и даже кольцо, но замуж за него так и не вышло. Сейчас Ирина Билык и Дмитрий Коляденко снова сблизились, но являются ли они парой или просто близкими и родными людьми – не известно.

В гражданском браке Ирина Билык также состояла с известным продюсером Юрием Никитным .

Он продлился 8 лет.

Белое платье и фату Ирина Билык надела ради красавца Андрея Оверчука. С выпускником 1999 года Национального университета культуры и искусств Ирина Билык не вышла замуж официально, но обвенчалась. Впрочем, этот союз не спас даже сын Глеб.

После расставания с Никитиным, Дмитрием Коляденко и Оверчуком Ирина Билык влюбилась в танцора Дмитрия Дикусара. Напомним, что известный хоеограф и звезда «Танцы со звездами» Дмитрий Дикусар теперь служит в ВСУ и защищает Украину от российских захватчиков.

В 2010-м году Ирина Билык и Дмитрий Дикусар развелись, но эта любовь не стала последней в жизни певицы. Более того, в 2015 году Ирина Билык вышла замуж за Аслана Ахмадова. У пары есть общий сын Табриз.

Но в 2021-м году украинская певица и проживающий в России режиссер азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов уже официально оформили развод. Инициатором развода была Ирина Билык. Ранее певица говорила, что брак не удалось сохранить из-за жизни двух стран.

Но Ирина Билык по-прежнему в центре мужского внимания, о чем свидетельствует новое предложение руки и сердца от поклонника.

Некоторые подписчики на страницу Ирины Билык призывают певицу дать шанс парню, который осмелился ей сделать предложение руки и сердца, а другие наоборот отказывают.

«Сколько той жизни»,

«Была на концерте и видела все вживую. Это было очень неожиданно и трогательно. Но конечно должны быть чувства друг к другу перед таким важным шагом»,

«Иринка, это будет вечно, тебя любят молодые и не только мужчины. Вот как бы то можно было иметь мужской гарем в Украине» , - шутят поклонники Ирины Билык.

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Также сообщалось, что Дикусар, Никитюк и другие отреагировали на трагедию в команде Андрея Данилко.

Кроме того, Politeka.net писала, что Горбунов, Сумская и другие эмоционально отреагировали на обращение Дикусара из ВСУ.