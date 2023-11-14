Полякова заявила, що картина у реальному житті зовсім інша і навіть діти виглядають не так, як у соціальній мережі.

Оля Полякова висловила думку, що українські блогери в Instagram не представляють своє реальне життя. Зірка поділилася своєю думкою після згадки про блогерку, яка демонструвала ідеальне сімейне життя, незважаючи на токсичні стосунки в реальності.

Полякова висловила переконання в тому, що соціальні мережі, у тому числі Instagram, здебільшого є майданчиком для брехні. Це включає не тільки ідеалізовані фотографії і фотошоп, але і створення ілюзії нереального життя.

Вона наголосила, що деякі блогери можуть перебільшувати свої досягнення, наприклад, володіння дорогими речами, при цьому не розкриваючи повної картини, наприклад, можливої ​​участі у бартерних угодах.

"Нездорові стосунки, не те життя, яке вони хочуть показати, не ті постаті, не та зовнішність, не такі розумні та виховані діти" - зауважила Полякова, але відмовилася називати конкретні імена зірок, щоб не влаштувати конфлікт.

Раніше Полякова згадала випадок, коли шоумен Володимир Остапчук збрехав їй. Єфросиніна розповіла про випадок, коли Остапчук, офіційно одружений, стверджував, що веде щасливе життя зі своєю родиною, тоді як він уже кілька місяців жив з іншою жінкою.

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