Напарник Лесі Нікітюк на «Хто зверху?» Богдан Шелудяк дізнався про свій рідкий діагноз - синдром Гійєна-Барре.

Тепер Шелудяк знаходиться в лікарні, розповідає про свій стан та не втрачає почуття гумору.

Зокрема напарник Лесі Нікітюк пошуткував з того, що всесвіт випробовує його на міцність, бо готує до чогось грандіозного, але насправді це може бути не так.

У відповідь один з коментаторів пожартував, що всесвіт готує Богдана «до армії».

Також підписники продовжують підтримувати Богдана Шелудяка, бажати йому скорійшого одужання.

«Одужуй швидше, найкращий ведучий Хто Зверху»,

«Будь ласка, одужуй !Я впевнена що все буде добре!Я теж ось довгий час лікуюсь . .теж на таблетках, та теж приходиться відвідувати раз через місяць лікаря.....але в мене ситуація теж важка»,

«Якщо Господь дав на життя,значить ти ще тут потрібен!Ти молодий і сильний», - пишуть користувачі Інстаграм.

Раніше, нагадаємо, ведучого «Хто зверху?» підтримали багато українських зірок. Зворушливі слова для Богдана Шелудяка знайшов і Юрій Ткач.

Ведучий «Хто зверху?» Богдан Шелудяк не каже, скільки йому ще доведеться бути в лікарні, але повідомляв, що відчуває полегшення.

Зокрема, Богдан Шелудяк повідомляв, що йому вле легше говорити і лежати.

«Розвиток хвороби вдалося зупинити. Тобто, все зупинилося на тих симптомах, які були під час початку лікування", - казав Богдан Шелудяк (Буше).

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Раніше Богдан Шелудяк розповів про свою рідкісну хворобу.

Також повідомлялось про скандал, у який потрапив ведучий "Хто зверху?" Богдан Шелудяк.

Крім того, Politeka.net писала, що зйомки "Хто зверху?" перервані.