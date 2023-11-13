Напарник Леси Никитюк на «Хто зверху?» Богдан Шелудяк узнал свой редкий диагноз - синдром Гийена-Барре.

Теперь Шелудяк находится в больнице, рассказывает о своем состоянии и не теряет чувство юмора.

В частности, напарник Леси Никитюк пошутил по поводу того, что вселенная испытывает его на прочность, потому что готовит к чему-то грандиозному, но на самом деле это может быть не так.

В ответ один из комментаторов пошутил, что вселенная готовит Богдана «в армию».

Также подписчики продолжают поддерживать Богдана Шелудяка, желать ему скорейшего выздоровления.

«Выздоровай скорее, лучший ведущий Хто зверху»,

«Пожалуйста, поправляйся! Я уверена что все будет хорошо! Я тоже вот долгое время лечусь, тоже на таблетках, но тоже приходится посещать раз через месяц врача.....но у меня ситуация тоже тяжелая»,

«Если Господь дал на жизнь, значит ты еще здесь нужен! Ты молод и силен», – пишут пользователи Инстаграм.

Раньше, напомним, ведущего «Хто зверху?» поддержали многие украинские звезды. Трогательные слова для Богдана Шелудяка нашел и Юрий Ткач.

Ведущий «Хто зверху?» Богдан Шелудяк не говорит, сколько ему еще придется находиться в больнице, но сообщал, что чувствует улучшение.

В частности, Богдан Шелудяк сообщал, что ему легче говорить и лежать.

«Развитие болезни удалось остановить. То есть все остановилось на тех симптомах, которые были во время начала лечения", - говорил Богдан Шелудяк (Буше).

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Ранее Богдан Шелудяк рассказал о своей редкой болезни.

Также сообщалось о скандале, в который попал ведущий "Хто зверху?" Богдан Шелудяк.

Кроме того, Politeka.net писала, что съемки "Хто зверху?" прерваны.