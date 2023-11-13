Настя Каменських на своїй сторінці в Інстаграмі звернулася до українців на тлі скандалу з Потапом і вирішила висловитися про свою творчість. Проте звернення співаки оцінили далеко не всі шанувальники, нагадавши, що патріотизм зірки не в'яжеться з вчинками чоловіка, який втік за кордон.

«Ми можемо бути абсолютно різними: амбітними, творчими, спокійними, грайливими чи надто емоційними. Можемо мріяти про різні, проживати такі різні життя в різних куточках планети, але те, що об'єднує нас усіх, — це вміння любити і берегти це почуття в собі», - пише Каменських про свою композицію.

У мережі ж почали обговорювати новий скандал, адже Каменських не уникнути конфузу через чоловіка:

«І далі вдаєте, що патріоти поки ваш чоловік катається курортами і гуляє. На яких підставах він поїхав і сидів пів війни в Іспанії?; Швидко штампують пісні, котрі нікому не потрібні, вони не з душею. Океан Ельзи, Федишин який завжди співають своєю мовою, гидко від фальші;

Вони заробляють на наших людях і я хочу знати за яких обставин він катається, поки нас захищають хлопці».

Насті Каменських вже не вперше доводиться перебувати під шквалом критики через свого чоловіка Потапа.

Крім того, саме їй минулого літа довелося пояснювати, чому вона повернулася в Україну, а Потап все ще за кордоном. З'явилися чутки, що Настя Каменських та Потап розлучаються. Але Каменських запевняла, що вони разом і про жодне розлучення не може бути й мови.

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