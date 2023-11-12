Багато хто не забув скандальне проведення артиста в Дубаї з росіянами.

Український музикант та продюсер Олексій Потапенко, відомий під ім'ям Потап, потрапив у черговий конфуз після свого відео, оголосивши про майбутню прем'єру треку з використанням свічника-ліхтаря.

У своєму акаунті TikTok Потап поділився відео, на якому він у білій футболці з рушником на плечах несе величезний свічник, усередині якого горить невелика електронна свічка. Співак, озираючись довкола, повідомив своїх шанувальників дату виходу нового треку, записаного у дуеті. За його словами, загадка про те, хто цей артист чи артистка залишається нерозгаданою.

Багато хто не забув скандальне проведення артиста в Дубаї з росіянами, тому українці не виявили інтересу до майбутньої прем'єри. У коментарях вони жорстко висловилися про вчинки Потапа, ігноруючи його нову музику.

«А чому українською?? Як же Іванушки в Дубаях ... утворяться; напевно з Іванушки Інтернешнл у дубаях дует записав; Дубайський тигр; Не цікаво; Дезертир!; Тік струм воїн; Господи помилуй, Потапе, для кого ти робиш ці видоси? для рашки?;

Кому ти цікавий, уже нікому взагалі, в очах людей упав; Поки що інші співаки дають концерти для воїнів Потап із Винником влаштували змагання, хто більше засвітиться у Тіці! Стидота! – обурилися українці.

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Крім того, Politeka.net писала, що Потап після скандальних розвваг з росіянами вийшов на зв'язок.