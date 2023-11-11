Полякова відразу заявила, що слова 22-річної Трінчер про те, як вона пишається своєю натуральністю і не використовує фільтри, здаються дивними.

Українська співачка Оля Полякова висловила своє невдоволення на адресу колеги з цеху, Ганни Трінчер, у новому випуску програми "Взрослих дівчат". Полякова згадала випадок, коли Трінчер відкрито докорила її за використання фільтрів у Instagram, особливо під час представлення на радіо їхньої спільної пісні "Путь до победы".

Співачка поділилася, що Трінчер виклала сторіс, де представила Олю без фільтрів і на відео висловила закиди за використання фільтрів, вважаючи, що Полякова і так гарна.

Оля Полякова відреагувала з сарказмом, наголосивши, що заяви 22-річної Трінчер про те, як вона пишається своєю натуральністю і не використовує фільтри, здаються дивними. Співачка висловила своє здивування, почувши такі зауваження від парубка і запропонувала Трінчер почекати, як вона виглядатиме через 22 роки.

"Я взагалі народити тебе могла б, Аня Трінчер. І Маша, між іншим, теж. І мало того, не просто народити, а це ще було б не рано, розумієш" - заявила Полякова.

Також Полякова згадала, як приховувала свій справжній вік через старт кар'єри. Полякова довго була у статусі співачки, яка тільки починала підкорювати велику сцену. Досягши тридцятиліття, артистка зрозуміла, що нічого так не досягла.

«Я довго робила свою кар'єру і багато років була в статусі співачки-початківця, і коли я зробила проект "Суперблондинка" мені було 30 років, і я була співачка-початківець з бантиком на голові», - розповідала Оля Полякова.

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