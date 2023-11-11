Полякова сразу заявила, слова 22-летней Тринчер о том, как она гордится своей натуральностью и не использует фильтры, кажутся странными.

Украинская певица Оля Полякова выразила свое недовольство в адрес коллеги по цеху, Анны Тринчер, в новом выпуске программы "Дорослих дівчат". Полякова вспомнила случай, когда Тринчер открыто укорила ее за использование фильтров в Instagram, особенно во время представления на радио их совместной песни "Шлях до перемоги".

Певица поделилась, что Тринчер выложила сторис, где представила Олю без фильтров и на видео высказала упреки за использование фильтров, считая, что Полякова и так достаточно красива.

Оля Полякова отреагировала с сарказмом, подчеркнув, что заявления 22-летней Тринчер о том, как она гордится своей натуральностью и не использует фильтры, кажутся странными. Певица выразила свое удивление, услышав такие замечания от молодого человека и предложила Тринчер подождать, как она будет выглядеть через 22 года.

"Я вообще родить тебя могла бы, Аня Тринчер. И Маша, между прочим, тоже. И мало того, не просто родить, а это еще было бы не рано, понимаешь" - заявила Полякова.

Также Полякова вспомнила, как скрывала свой настоящий возраст из-за затянувшегося старта карьеры. Полякова долго была в статусе певицы, только начинающей покорять большую сцену. Достигнув тридцатилетия, артистка поняла, что ничего так не достигла.

«Я долго делала свою карьеру и много лет была в статусе начинающей певицы, и когда я сделала проект "Суперблондинка" мне было 30 лет, и я была начинающая певица с бантиком на голове», - рассказывала Оля Полякова.

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