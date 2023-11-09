Телеведуча Леся Нікітюк поділилася з українцями, що зараз відчуває після втрати рідної людини. Про це зірка написала у своєму Інстаграмі, де публікує багато цікавого.

"Ви знаєте, сам процес похорону - це дуже складно. Особливо, коли священик каже підійти до труни і попрощатися. У цей момент ти розумієш, що вже ніколи не побачиш рідну людину. Але бабуся, прожила, як я вже говорила, щоб нам прожити так... А як тим усім сім'ям, які втрачають молодих синів на клятій війні? Дітям як? Які ніколи не побачать батька? Як тим жінкам, які ніколи не побачать чоловіка? Боже, як це страшно! ", - написала Леся, звертаючись до українців".

До цього Нікітюк розповіла трохи більше про свою бабусю. Як виявилося, вона щодня молилася з самого ранку.

"Все життя бабуся вставала о п'ятій ранку і обов'язково молилася. Навіть перед смертю встигла помолитися, напевно щось відчувала. Померла спокійно, уві сні. Відпочивай із Богом, наша Ба, ми збережемо пам'ять про тебе для майбутніх поколінь", - написала Нікітюк. .

Як додала Леся, дідусь узяв бабусю заміж у 17 років всього, а у 18 вона народила першу дитину. Вона тільки й займалася господарством, не вирушивши так жодного разу до моря, яке бачила лише по телевізору.

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