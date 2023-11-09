Телеведущая Леся Никитюк поделилась с украинцами, что сейчас чувствует после утраты родного человека. Об этом звезда написала в своем Инстаграм, где публикует много интересного.

"Вы знаете, сам процесс похорон - это очень сложно. Особенно, когда священник говорит подойти к гробу и попрощаться. В этот момент ты понимаешь, что уже никогда не увидишь родного человека. Но бабушка, прожила, как я уже говорила, чтобы нам прожить так. А как тем всем семьям, которые теряют молодых сыновей на проклятой войне? Детям как? Которые никогда не увидят отца? Как тем женщинам, которые никогда не увидят мужа? Боже, как это страшно! Поэтому никогда не забывайте. Поддерживайте, как можете", - написала Леся, обращаясь к украинцам.

До этого Никитюк рассказала немного больше о своей бабушке. Как оказалось, она каждый день молилась с самого утра.

"Всю жизнь бабушка вставала в пять утра и обязательно молилась. Даже перед смертью успела помолиться, наверное что-то чувствовала. Умерла спокойно, во сне. Отдыхай с Богом, наша Ба, мы сохраним память о тебе для будущих поколений", - написала Никитюк.

Как добавила Леся, дедушка взял бабушку замуж в 17 лет всего, а в 18 она родила первого ребенка. Она только и занималась хозяйством, не отправившись так ни разу к морю, которое видела только по телевизору.

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