Актриса Ольга Сумська вирішила вирушити до спортзалу та прихопила з собою доньку Ганну від другого чоловіка Віталія Борисюка. Зірка поділилася кадрами у своєму Інстаграмі, де публікує не лише творчість, а й особистими кадрами.

"Сама не вірю... Боже, нарешті у спортзалі", - написала зірка у своєму сторіс.

"Поналипало стільки зайвого за ці кілька років. Були пробіжки в парку стихійні, якісь заняття. Але так на тренажерах і в такому прекрасному фітнес-залі, подивіться скільки тренажерів і будь ласка, зали для групових занять", - сказала Ольга.

На другому фото Сумська показала свою молодшу дочку 21-річну Ганну від Віталія Борисюка. На фото Ганна позувала у спортивному міні, хваляючись своїм біцепсом.

"Дочка теж приєдналася", - написала Ольга.

Варто відзначити, що Ольга Сумська – відома українська актриса, яка вже 40 років радує своїм талантом. Зірка спочатку була одружена з Євгеном Паперним, від якого народила дочку Антоніну Паперну. Але у 90-х Ольга зустріла Віталія Борисюка та після таємного роману пішла до нього, від якого народила доньку Ганну. Пара живе разом і зараз, відсвяткувавши кілька років тому срібне весілля і навіть подолавши зраду, яку здійснив її чоловік, але Сумській вдалося вибачити коханого.

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