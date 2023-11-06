Актриса Ольга Сумская решила отправится в спортзал и прихватила с собой дочь Анну от второго мужа Виталия Борисюка. Звезда поделилась кадрами в своем Инстаграм, где публикует не только творчество, но и личными кадры.

"Сама не верю... Боже, наконец-то в спортзале", - написала звезда в своем сторис.

"Поналипало столько всего лишнего за эти несколько лет. Были пробежки в парке стихийные, какие-то занятия. Но так на тренажерах и в таком прекрасном фитнес-зале, посмотрите сколько тренажеров и пожалуйста, залы для групповых занятий", - сказала Ольга.

На втором фото Сумская показала и свою младшую дочь 21-летнюю Анну от Виталия Борисюка. На фото Анна позировала в спортивном мини, хвастаясь своим бицепсом.

"Дочь тоже присоединилась", - написала Ольга.

Стоит отметить, Ольга Сумская - известная украинская актриса, которая уже 40 лет радует своим талантом. Звезда сначала была замужем за Евгением Паперным, от которого родила дочь Антонину Паперную. Но в 90-х Ольга встретила Виталия Борисюка и после тайного романа ушла к нему, от которого родила дочь Анну. Пара живет вместе и сейчас, отпраздновав несколько лет назад серебряную свадьбу и даже преодолев измену, которую совершил ее муж, но Сумской удалось простить любимого.

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