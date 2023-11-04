Телеведуча Леся Нікітюк розповіла, як здоров'я у другого ведучого "Хто зверху?" Романа Шелудяка.

Телеведуча Леся Нікітюк вирішила розповісти, як здоров'я Романа Шелудяка, другого свідомого "Хто зверху?". Зірка поділилася інформацією у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Леся, може навідаєтеся до Боді? Як він там?" - запитав фанат.

"Друзі, для тих, хто дійсно переживає і розуміє, і не пише будь-яку фігню в коментарях, скажу, що поки що до Боді не пускають. У нього дуже слабкий імунітет. Ми чекаємо", - написала артистка у відповідь.

Варто зазначити, що нещодавно Шелудяк розповів про свою страшну хворобу. Як виявилось, у нього виявився досить неприємний діагноз.

"Вчора мені підтвердили діагноз "синдром Гійєна-Барре". У більшості випадків він виліковний, але поки мій імунітет вбиває мою нервову систему, поступово мене паралізуючи. Так, я теж очманів, тому що випадок 1/100.000, а це зайвий раз доводить, що я ще той везунчик, несіть лотерейний квиток", - повідомив телеведучий у своєму Інстаграмі.

Зірку відразу ж підтримала Оля Полякова в коментарях: "Боже! Все буде добре, ти видужаєш!".

Також підтримала свого колегу з гумористичного шоу Леся Нікітюк: "Бодя, все буде добре!!!!".

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