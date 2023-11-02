Співак і військовослужбовець Віталій Козловський заявив, що його колишнй продюсер Ігор Кондратюк відмовився від мирової угоди.

У себе в Instagram Віталій Козловський повідомив, що на його пропозицію мирової Ігор Кондратюк відповів хамством і зневагою.

"Тому на цьому роблю висновок, що подальша комунікація не має ні сенсу, ні перспектив. Це те саме, що вести переговори з путіним. Якщо стоїть задача сліпо і жадібно знищувати, то здоровий глузд і доводи будуть безсилими. Я здогадуюсь про причину, з якої він категорично не хоче зі мною говорити особисто. Це страх", — заявив Віталій Козловський.

На думку співака, зараз Кондратюк скинув переговори на представника та апелює винятково до рішень суду про порушені авторські права (які сам артист і так не заперечує), але під час особистого спілкування Козловський нібито міг би нагадати Кондратюку всі його епізоди непорядності за всі роки співпраці.

"Якби його сини сьогодні служили, можливо, діалог був би. А так - він мене ніколи не почує. Вибачте, Люди, що в цей страшний час вам довелося читати цей срач привселюдно. Але публічність у цій справі - моя єдина броня. Це гарантія того, що мої слова вчергове не перекрутять і не звинуватять безпідставно у купі лайна, яке в мою сторону виливається вже 11 років", — додав Віталій Козловський.

Віталій Козловський додав, що лишатиметься військоволужбовцем до кінця війни, і зараз просить допомоги для своїх побратимів.

"Зараз триває збір, щоб придбати квадроцикл для евакуації поранених. Долучайтесь, будь ласка!", — наголосив співак.

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Також повідомлялось, що Віталій Козловський звернувся до українців.

Раніше Кондратюк на тлі скандалу висміяв Козловського.