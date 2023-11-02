У себя в Instagram Виталий Козловский сообщил, что на его предложение о мировой Игорь Кондратюк ответил хамством и пренебрежением.

"Поэтому на этом делаю вывод, что дальнейшая коммуникация не имеет ни смысла, ни перспектив. Это то же, что вести переговоры с путиным. Если стоит задача слепо и жадно уничтожать, то здравый смысл и доводы будут бессильны. Я догадываюсь о причине, по которой он категорически не хочет со мной говорить лично. Это страх", - заявил Виталий Козловский.

По мнению певца, сейчас Кондратюк возложил переговоры на представителя и апеллирует исключительно к решениям суда о нарушенных авторских правах (которые сам артист и так не отрицает), но во время личного общения Козловский якобы мог бы напомнить Кондратюку все его эпизоды непорядочности за все годы сотрудничества.

"Если бы его сыновья сегодня служили, возможно, диалог был бы. А так - он меня никогда не услышит. Извините, Люди, что в это страшное время вам пришлось читать этот срач публично. Но публичность в этом деле - моя единственная броня. Это гарантия того, что мои слова в очередной раз не извратят и не обвинят безосновательно в груде дерьма, которое в мою сторону выливается уже 11 лет", — добавил Виталий Козловский.

Виталий Козловский добавил, что будет оставаться военнослужащим до конца войны, и сейчас просит помощи для своих собратьев.

"Сейчас идет сбор, чтобы приобрести квадроцикл для эвакуации раненых. Присоединяйтесь, пожалуйста!", - подчеркнул певец.

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Также сообщалось, что Виталий Козловский обратился к украинцам.

Ранее Кондратюк на фоне скандала высмеял Козловского.