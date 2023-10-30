Як повідомляє Politeka.net з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, помер 25-річний хлопець.

«Чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичного закладу внаслідок удару окупантів по терміналу «Нової пошти», сьогодні вранці помер у лікарні. Приносимо співчуття рідним та близьким», - зазначив Синєгубов.

Таким чином, російські загарбники, вдаривши по «Новій пошті», забрали життя вже 7 людей. Ще 12 - проходять лікування, 2 з них - в реанімації.

Нагадаємо, російська армія пізно ввечері 21 жовтня завдала удару по терміналу Нової пошти під Харковом.

Окупанти вгатили по терміналу "Нової пошти" ракетами.

"Щонайменше дві ракети вдарили по цій будівлі. Це ракети С-300, які попередньо були запущені з території Бєлгородської області", - уточняли в Харківській ОДА.

Всі працівники цього підприємства є цивільними. Термінал "Нової пошти" на Харківщині працював цілодобово – там розподіляли вантажі за адресатами та районами.

Укриття на підприємстві є, втім добігти до нього у співробітників просто не було шансу. Після влучання одразу ж зайнялась пожежа. В цей момент у вантажному терміналі працювало 22 людини.

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