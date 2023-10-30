Выросло количество погибших в результате страшного удара по терминалу «Новой почты» под Харьковом.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова, скончался 25-летний парень.

«Мужчина 25 лет, который был госпитализирован в медицинское учреждение в результате удара оккупантов по терминалу «Новой почты», сегодня утром скончался в больнице. Приносим соболезнования родным и близким», - отметил Синегубов.

Таким образом, российские захватчики, ударив по «Новой почте», унесли жизни уже 7 человек. Еще 12 – проходят лечение, 2 из них – в реанимации.

Напомним, российская армия поздно вечером 21 октября нанесла удар по терминалу Новой почты под Харьковом.

Оккупанты ударили по терминалу "Новой почты" ракетами.

"По меньшей мере, две ракеты ударили по этому зданию. Это ракеты С-300, которые предварительно были запущены с территории Белгородской области", - уточняли в Харьковской ОГА.

Все работники этого предприятия гражданские. Терминал "Новой почты" в Харьковской области работал круглосуточно - там распределяли грузы по адресатам и районам.

Укрытие на предприятии есть, но добежать до него у сотрудников просто не было шанса. После попадания сразу же загорелся пожар. В этот момент в грузовом терминале работало 22 человека.

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