Трагічною стала минула ніч для багатостраждального Херсона, який окупанти не припиняють знищувати.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на голову Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко, близько опівночі армія загарбників з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла центральний район міста.

Зокрема, під вогонь потрапили багатоповерхівки.

«Одна з квартир внаслідок влучання загорілася. Там загинула жінка 85 років. Інша постраждала з опіками та отруєнням продуктами горіння доправлена до лікарні», - повідомивв Мрочко.

Також відомо про двох поранених, це 68-річний чоловік і 36-річна жінка.

Людей доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Додамо, армія рф з тимчасово окупованого лівого берега регулярно обстрілює Херсон.

Під удари в основному потрапляють житлові квартали міста.

Українців, які мешкають у населених пунктах Херсонщини, які потерпають від обстрілів, вчергове закликали евакуюватися.

«У населених пунктах, де непроста безпекова ситуація, ще залишаються більш як 600 дітей. А ворог рівняє ці міста і села із землею», - зазначали в Херсонській ОВА.

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