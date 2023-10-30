Как сообщает Politeka.net со ссылкой на главу Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко, около полуночи армия захватчиков с временно оккупированного левого берега обстреляла центральный район города.
В частности, под огонь попали многоэтажки.
«Одна из квартир в результате попадания загорелась. Там погибла женщина 85 лет. Другая пострадавшая с ожогами и отравлением продуктами горения доставлена в больницу», - сообщил Мрочко.
Также известно о двух раненых, это 68-летний мужчина и 36-летняя женщина.
Людей доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Добавим, армия России с временно оккупированного левого берега регулярно обстреливает Херсон.
Под удары попадают в основном жилые кварталы города.
Украинцев, проживающих в населенных пунктах Херсонщины, страдающих от обстрелов, в очередной раз призывали эвакуироваться.
«В населенных пунктах, где непростая ситуация с безопасностью, еще остаются более 600 детей. А враг равняет эти города и села с землей», – отмечали в Херсонской ОВА.
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