Трагической стала минувшая ночь для многострадального Херсона, который оккупанты не перестают уничтожать.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на главу Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко, около полуночи армия захватчиков с временно оккупированного левого берега обстреляла центральный район города.

В частности, под огонь попали многоэтажки.

«Одна из квартир в результате попадания загорелась. Там погибла женщина 85 лет. Другая пострадавшая с ожогами и отравлением продуктами горения доставлена ​​в больницу», - сообщил Мрочко.

Также известно о двух раненых, это 68-летний мужчина и 36-летняя женщина.

Людей доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Добавим, армия России с временно оккупированного левого берега регулярно обстреливает Херсон.

Под удары попадают в основном жилые кварталы города.

Украинцев, проживающих в населенных пунктах Херсонщины, страдающих от обстрелов, в очередной раз призывали эвакуироваться.

«В населенных пунктах, где непростая ситуация с безопасностью, еще остаются более 600 детей. А враг равняет эти города и села с землей», – отмечали в Херсонской ОВА.

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