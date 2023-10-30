Як повідомляють Повітряні Сили ЗС України, окупанти здійснили атаку 12-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та двома керованими авіаційними ракетами Х-59.
Пуски Х-59 здійснено з ворожих літаків із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а «шахеди» летіли з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ -рф.
На щастя, захисникам неба над Україною вдалося знищити усі 14 цілей противника. Зокрема у межах Миколаївської, Херсонської Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей.
Додамо, що дві ворожі ракети були збиті в небі над Дніпропетровщиною.
Уламки впали у Дніпровському районі - там пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок та авто.
Крім того, агресор двічі обстрілював Нікополь з важкої артилерії.
Обійшлося без загиблих і постраждалих, підкреслили в Дніпропетровській ОДА.
У свою чергу керівник Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що цієї ночі в області силами та засобами протиповітряної оборони було знищено п'ять ворожих БпЛА «Shahed-131/136». Внаслідок падіння уламків одного зі збитих БпЛА виникла пожежа складського приміщення фермерського господарства Баштанського району.
«Займання оперативно ліквідовано. Постраждалих немає», - додав Віталій Кім.
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Додамо, що ситуація в Авдіївці складніша, ніж у Бахмуті.