У ніч на 30 жовтня окупанти атакували Україну ударними дронами і авіаційними ракетами.

Як повідомляють Повітряні Сили ЗС України, окупанти здійснили атаку 12-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та двома керованими авіаційними ракетами Х-59.

Пуски Х-59 здійснено з ворожих літаків із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а «шахеди» летіли з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ -рф.

На щастя, захисникам неба над Україною вдалося знищити усі 14 цілей противника. Зокрема у межах Миколаївської, Херсонської Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей.

Додамо, що дві ворожі ракети були збиті в небі над Дніпропетровщиною.

Уламки впали у Дніпровському районі - там пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок та авто.

Крім того, агресор двічі обстрілював Нікополь з важкої артилерії.

Обійшлося без загиблих і постраждалих, підкреслили в Дніпропетровській ОДА.

У свою чергу керівник Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що цієї ночі в області силами та засобами протиповітряної оборони було знищено п'ять ворожих БпЛА «Shahed-131/136». Внаслідок падіння уламків одного зі збитих БпЛА виникла пожежа складського приміщення фермерського господарства Баштанського району.

«Займання оперативно ліквідовано. Постраждалих немає», - додав Віталій Кім.

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Додамо, що ситуація в Авдіївці складніша, ніж у Бахмуті.

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