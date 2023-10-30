В ночь на 30 октября оккупанты атаковали Украину ударными дронами и авиационными ракетами.

Как сообщают Воздушные Силы ВС Украины, оккупанты совершили атаку 12-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59.

Пуски Х-59 осуществлены с самолетов из воздушного пространства ТОТ Запорожской области, а «шахеды» летели с юго-восточного направления – Приморско-Ахтарск-РФ.

К счастью, защитникам неба над Украиной удалось уничтожить все 14 целей противника. В частности, в пределах Николаевской, Херсонской Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Днепропетровской областей.

Добавим, что две российские ракеты были сбиты в небе над Днепропетровщиной.

Обломки упали в Днепровском районе – там повреждены пятиэтажка, частный дом и авто.

Кроме того, агрессор дважды обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии.

Обошлось без погибших и пострадавших, подчеркнули в Днепропетровской ОГА.

В свою очередь руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что этой ночью в области силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено пять вражеских БПЛА «Shahed-131/136». В результате падения обломков одного из сбитых БпЛА возник пожар складского помещения фермерского хозяйства Баштанского района.

«Возгорание оперативно ликвидировано. Пострадавших нет», – добавил Виталий Ким.

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