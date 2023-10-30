Почалася нова жорстока атака, крім того стали відомі наслідки нічних ударів

Вночі, близкьо опівночі, російські загарбники цинічно атакували мирних мешканців Харківщини.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на керівника Харківської ОДА Олега Синєгубова, близько другої годининочі було обстріляне смт Купянськ-Вузловий Куп'янського району.

Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок.

На щастя, люди не постраждали.

Також зазначається, що протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти області.

«У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу горів приватний житловий будинок», - повідомив Синєгубов.

Також під вогнем окупантів перебували Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти.

Окупанти пошкодили житлові будинки та господарчі споруди.

Також на Куп’янському напрямку продовжуються жорстокі бої – українські захисники відбили 7 ворожих атак в районах Синьківки та Іванівки.

Зазначаєтсья, що всі атаки ворога були марними – окупанти несуть втрати і не мають просування.

Додамо, що минула ніч була неспокійною – ворог тероризував мирні українські міста і села "шахедами" та ракетами Х-59. Усі цілі було знищено.

Тим часом у Запорізькій ОВА розповіли, що під ворожим вогнем минулої доби перебували 23 населені пункти.

Окупанти завдали 178 ударів

"Загарбники посилили свої атаки по цивільному населенню: внаслідок РСЗВ обстрілу Новояковлівки поранено 16 річного хлопця, також постраждала 59 річна оріхів'янка, яка потрапила під артобстріл...", - йдеться у повідомленні Запорізької ОВА.

Додамо, що мешканці Одеси повідомляють про потужні вибухи в місті.

Оголошено повітряну тривогу.

Згодом з'явилися повідомлення про ще вибухи.

"Одеський район, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - треміново попередили мешканців Одещини.

Зі неофіційними даними, окупанти атакують "Оніксами".