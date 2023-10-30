Ночью, около полуночи, российские захватчики цинично атаковали мирных жителей Харьковщины.
Как сообщает Politeka.net со ссылкой на руководителя Харьковской ОГА Олега Синегубова, около двух часов ночи было обстреляно пгт Купянск-Узловой Купянского района.
В результате атаки поврежден частный дом.
К счастью, люди не пострадали.
Также отмечается, что за прошедшие сутки враг обстреливал пограничные и прифронтовые населенные пункты области.
«В Купянске в результате вражеских обстрелов горел частный жилой дом», - сообщил Синегубов.
Также под огнем окупантов находились Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестово Купянского района и другие населенные пункты.
оккупанты повредили жилые дома и хозяйственные постройки.
Также на Купянском направлении продолжаются жестокие бои – украинские защитники отразили 7 вражеских атак в районах Синьковки и Ивановки.
Отмечается, что все атаки врага были напрасными – оккупанты несут потери и не имеют продвижения.
Добавим, что минувшая ночь была неспокойной – враг терроризировал мирные украинские города и села "шахедами" и ракетами Х-59. Все цели были уничтожены.
Между тем в Запорожской ОВА рассказали, что под вражеским огнем за прошедшие сутки находились 23 населенных пункта.
оккупанты нанесли 178 ударов
"Захватчики усилили свои атаки по гражданскому населению: в результате РСЗО обстрела Новояковловки ранены 16 летний парень, также пострадала 59-летняя ореховчанка, которая попала под артобстрел...", - говорится в сообщении Запорожской ОВА.
Добавим, что жители Одессы сообщают о мощных взрывах в городе.
Объявлена воздушная тревога.
Впоследствии появилось сообщения об еще взрывах.
"Одесский район, находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" , - срочно предупредили жителей Одесчины.
По неофициальным данным, оккупанты атакуют "Ониксами".