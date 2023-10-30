Началась новая жестокая атака, кроме того, стали известны последствия ночных ударов.

Ночью, около полуночи, российские захватчики цинично атаковали мирных жителей Харьковщины.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на руководителя Харьковской ОГА Олега Синегубова, около двух часов ночи было обстреляно пгт Купянск-Узловой Купянского района.

В результате атаки поврежден частный дом.

К счастью, люди не пострадали.

Также отмечается, что за прошедшие сутки враг обстреливал пограничные и прифронтовые населенные пункты области.

«В Купянске в результате вражеских обстрелов горел частный жилой дом», - сообщил Синегубов.

Также под огнем окупантов находились Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестово Купянского района и другие населенные пункты.

оккупанты повредили жилые дома и хозяйственные постройки.

Также на Купянском направлении продолжаются жестокие бои – украинские защитники отразили 7 вражеских атак в районах Синьковки и Ивановки.

Отмечается, что все атаки врага были напрасными – оккупанты несут потери и не имеют продвижения.

Добавим, что минувшая ночь была неспокойной – враг терроризировал мирные украинские города и села "шахедами" и ракетами Х-59. Все цели были уничтожены.

Между тем в Запорожской ОВА рассказали, что под вражеским огнем за прошедшие сутки находились 23 населенных пункта.

оккупанты нанесли 178 ударов

"Захватчики усилили свои атаки по гражданскому населению: в результате РСЗО обстрела Новояковловки ранены 16 летний парень, также пострадала 59-летняя ореховчанка, которая попала под артобстрел...", - говорится в сообщении Запорожской ОВА.

Добавим, что жители Одессы сообщают о мощных взрывах в городе.

Объявлена ​​воздушная тревога.

Впоследствии появилось сообщения об еще взрывах.

"Одесский район, находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" , - срочно предупредили жителей Одесчины.

По неофициальным данным, оккупанты атакуют "Ониксами".