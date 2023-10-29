Українські пенсіонери очікують підвищення пенсій з 1 січня 2024 року, при цьому найбільше зростання отримають ті, чиї пенсії обмежені за законом десятьма прожитковими мінімумами.

Наразі гранична сума пенсії для українців становить 20 930 гривень, але з початком нового року ця сума збільшиться до 23 610 гривень, що є надзвичайно важливим покращенням.

Додаткове підвищення пенсій отримають такі категорії громадян:

Українці із мінімальними пенсіями, які зараз становлять 2093 гривні, після 1 січня отримають 2361 гривню. Громадяни зі стажем, який перевищує норматив вимоги для призначення пенсії. Українці, які працювали понад встановлені 35 років для чоловіків та 30 років для жінок, отримають додаткові кошти. Підвищення за кожний додатковий рік складе 23,6 гривні, замість попередніх 20,9 гривень. Громадяни, які досягли 65 років і мають відпрацьовану норму за стажем. Законом передбачено, що їхня пенсія має становити не менше 40% мінімальної зарплати.

Оскільки мінімальна зарплата також зросте з 1 січня, з 6700 до 7100 гривень, гарантований розмір пенсії для цих громадян збільшиться з 2680 до 2840 гривень.

На сьогодні середня величина пенсії в Україні складає 5350,33 гривень або 146 доларів США, і такий рівень отримують трохи більше третини усіх пенсіонерів - 3,57 мільйона осіб. Варто відзначити, що найвища середня пенсія, яка становить 7219 гривень, спостерігається у Києві.

Джерело: OBOZ.UA

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