В Україні у проєкті бюджету передбачили підвищення мінімальної та максимальної пенсій. Також є можливість отримувати різні надбавки.

Крім основної пенсії, існує можливість для багатьох пенсіонерів отримувати додаткові виплати від 150 до 570 гривень щомісяця. Зокрема призначають до пенсії додаткові виплати за віком, надбавку за донорство, та надбавку за дітей.

Додаткові виплати за віком встановлюються в залежності від віку пенсіонера та мають обмеження. Основною умовою є те, що розмір основної пенсії не повинен перевищувати 10 340 гривень. Залежно від вікової категорії, пенсіонери можуть отримувати наступні додаткові виплати:

300 гривень для осіб віком від 70 до 75 років;

456 гривень для осіб віком від 75 до 80 років;

570 гривень для осіб віком від 80 років.

Також за кожний повний рік страхового стажу, який перевищує 35 років для чоловіків та 30 років для жінок, пенсія збільшується на 1% від розміру основної пенсії. Однак, ця надбавка обмежена 1% мінімального розміру пенсії за віком.

Крім цього, якщо пенсіонер має дітей, які не досягли 18 років, держава надає додаткову виплату у розмірі 150 гривень за кожну дитину. Ця виплата надається окремо від пенсій за віком, інвалідності та стажу.

Для отримання цієї надбавки необхідно звернутися з відповідною заявою до відділення Пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії і представити документи, які підтверджують родинні зв'язки з дитиною, її вік та факт перебування на утриманні пенсіонера.

Також до пенсії може надаватись надбавка за донорство. Почесні донори можуть отримувати додаткову виплату у розмірі 258,90 гривень щомісяця. Статус почесного донора надається громадянам, які безкоштовно здали кров 40 разів у максимальних допустимих дозах або 60 разів у максимальних допустимих дозах плазми.

Джерело: На пенсії.

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