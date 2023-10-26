В Украине в проекте бюджета предусмотрено повышение минимальной и максимальной пенсий. Также есть возможность получать разные надбавки.

Помимо основной пенсии существует возможность для многих пенсионеров получать дополнительные выплаты от 150 до 570 гривен ежемесячно. В частности, назначают к пенсии дополнительные выплаты по возрасту, надбавку за донорство и надбавку за детей.

Дополнительные выплаты по возрасту устанавливаются в зависимости от возраста пенсионера и имеют ограничения. Основным условием является то, что размер основной пенсии не должен превышать 10340 гривен. В зависимости от возрастной категории пенсионеры могут получать следующие дополнительные выплаты:

300 гривен для лиц от 70 до 75 лет;

456 гривен для лиц в возрасте от 75 до 80 лет;

570 гривен для лиц от 80 лет.

К тому же каждый полный год страхового стажа, который превышает 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, пенсия увеличивается на 1% от размера основной пенсии. Однако эта надбавка ограничена 1% минимального размера пенсии по возрасту.

Кроме этого, если у пенсионера есть дети, не достигшие 18 лет, государство предоставляет дополнительную выплату в размере 150 гривен за каждого ребенка. Эта выплата предоставляется отдельно от пенсий по возрасту, инвалидности и стажу.

Для получения этой надбавки необходимо обратиться с соответствующим заявлением в отделение Пенсионного фонда Украины по месту получения пенсии и представить документы, подтверждающие родственные связи с ребенком, его возраст и факт пребывания на иждивении пенсионера.

Также к пенсии может выплачиваться надбавка за донорство. Почетные доноры могут получать дополнительную выплату в размере 258,90 гривен в месяц. Статус почетного донора предоставляется гражданам, бесплатно сдавшим кровь 40 раз в максимальных допустимых дозах или 60 раз в максимальных допустимых дозах плазмы.

Источник: На пенсии.

Последние новости Украины:

Напомним, пенсию украинцам повысят на 2680 гривен больше, чем в 2023 году.

Как писала Politeka, украинцы могут получить 20% к своей пенсии.

Также Politeka сообщала, повышение минимальной пенсии не поможет украинским пенсионерам.