Тепер пенсіонерам надається можливість відновити свої виплати пенсії під час відеоконференції.

Українським пенсіонерам перестануть нараховувати виплати, якщо вони протягом півроку не зніматимуть гроші зі своїх банківських карток. Але побоювання, що держава через це взагалі припинить виплачувати пенсії - марні, адже ожна пройти ідентифікацію та знову почати отримувати пенсію. Можна зробити відео-ідентифікацію, тобто не виходячи з дому. Про те, як це зробити розповіли юристи на Youtube-каналі "Банківський клуб".

Тепер пенсіонерам надається можливість відновити свої виплати пенсії під час відеоконференції, після подання заявки на вебпорталі Пенсійного фонду. Державна структура також пропонує громадянам для відновлення пенсії заповнювати електронні бланки на офіційному веб-сайті, якщо вони прагнуть пройти процедуру відеоідентифікації.

Іншою альтернативою для відновлення пенсії є звернення за телефонами контактних центрів, де можна домовитися про проведення відеоконференції. На офіційному сайті ПФУ переходимо на вкладку "Контакти". Після чого переходимо на "Сервісні центри ПФУ" та знаходимо номер телефону ПФУ у соєму місті чи області. Телефонуємо та домовляємось про відео-ідентифікацію. Можна також зателефонувати на центр ПФУ - контакти також знаходяться на сайті пенсійного фонду.

Крім заяви, громадяни повинні також надавати свої ідентифікаційні документи.

Процедура відеоідентифікації для відновлення пенсії планується проводити протягом 30 календарних днів, але не раніше ніж пройде 10 робочих днів з моменту подання заяви. Під час відеодзвінка представники Пенсійного фонду будуть фіксувати такі дані:

Особа, з якою проводиться відеоконференція.

Особа з ідентифікаційним документом або документом, який підтверджує її особу.

Очікується, що зв'язок буде тривати не більше двадцяти хвилин.

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