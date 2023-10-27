Украинским пенсионерам перестанут начислять выплаты, если они в течение полугода не будут снимать деньги со своих банковских карт. Но опасения, что государство из-за этого вообще перестанет выплачивать пенсии - бесполезны, ведь можно пройти идентификацию и снова начать получать пенсию. Можно сделать видеоидентификацию, то есть не выходя из дома. О том, как это сделать, рассказали юристы на Youtube-канале "Банковский клуб".

Теперь пенсионерам предоставляется возможность возобновить выплаты пенсии во время видеоконференции, после подачи заявки на вебпортале Пенсионного фонда. Государственная структура предлагает гражданам для восстановления пенсии заполнять электронные бланки на официальном веб-сайте, если они стремятся пройти процедуру видеоидентификации.

Другой альтернативой для возобновления пенсии является обращение по телефонам контактных центров, где можно договориться о проведении видеоконференции. На официальном сайте ПФУ переходим на вкладку "Контакты". После чего переходим на "Сервисные центры ПФУ" и находим номер телефона ПФУ в городе или области. Звоним и договариваемся о видеоидентификации. Можно также позвонить в центр ПФУ – контакты также находятся на сайте пенсионного фонда.

Помимо заявления граждане должны также предоставлять свои идентификационные документы.

Процедура видеоидентификации для возобновления пенсии планируется проводить в течение 30 календарных дней, но не ранее чем пройдет 10 рабочих дней с момента подачи заявления. Во время видеовызова представители Пенсионного фонда будут фиксировать следующие данные:

Лицо, с которым проводится видеоконференция.

Лицо с идентификационным документом или документом, подтверждающим его личность.

Ожидается, что связь будет продолжаться не больше двадцати минут.

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