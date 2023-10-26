Україна має намір продовжити термін фізичної ідентифікації осіб, які отримують пенсії та соціальні виплати через Ощадбанк. Терміни ідентифікації для продовження виплачувати пенсію продовжили на три місяці, але не всім пенсіонерам. Про це повідомили адвокати на каналі Youtube "Банківський клуб".

Зміни цієї політики розроблені після діяльності Координаційного штабу з питань забезпечення прав і свобод осіб, які постраждали від війни. Зокрема, пропонується продовжити строк проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів у філіях Ощадбанку до 31 березня 2024 року.

Ця ініціатива застосовується до внутрішньо переміщених пенсіонерів, які були зареєстровані до 24 лютого 2022 року.

Варто зазначити, що на додаток до наявних методів фізичної ідентифікації пенсії, з'явилися ще два способи для пенсіонерів, які не мають електронного підпису.

Один із них передбачає можливість проведення ідентифікації для отримання пенсії через відеоконференцзв'язок, що може використовуватися територіальними органами Пенсійного фонду. У такому випадку пенсіонер повинен надати необхідні документи, що підтверджують його особу. Проте зазначено, що докладні правила проведення цих відеоконференцій ще повинні бути схвалені правлінням Пенсійного фонду України.

Другий спосіб ідентифікації для пенсії застосовується до осіб, які є ВПО і тимчасово перебувають за кордоном. В цих випадках зовнішня дипломатична установа України має підтвердити той факт, що дана особа є живою. Важливо відзначити, що цей процес потребує додаткового підтвердження та погодження відповідними владними органами.

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