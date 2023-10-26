Украина намерена продлить срок физической идентификации лиц, получающих пенсии и социальные выплаты через Сбербанк. Сроки идентификации для продления выплачивать пенсию продлили на три месяца, но не всем пенсионерам. Об этом сообщили адвокаты на канале Youtube "Банковский клуб".

Изменения этой политики разработаны после деятельности Координационного штаба по обеспечению прав и свобод лиц, пострадавших от войны. В частности, предлагается продлить срок проведения физической идентификации пенсионеров в филиалах Сбербанка до 31 марта 2024 года.

Эта инициатива применяется к внутренне перемещенным пенсионерам, зарегистрированным до 24 февраля 2022 года.

Следует отметить, что в дополнение к имеющимся методам физической идентификации пенсии появились еще два способа для пенсионеров, не имеющих электронной подписи.

Один из них предусматривает возможность проведения идентификации для получения пенсии через видеоконференцсвязь, которая может использоваться территориальными органами Пенсионного фонда. В таком случае пенсионер должен предоставить необходимые документы, подтверждающие его личность. Однако отмечено, что подробные правила проведения видеоконференций еще должны быть одобрены правлением Пенсионного фонда Украины.

Второй способ идентификации для пенсии применяется к лицам, являющимся ВПЛ и временно пребывающим за границей. В этих случаях внешнее дипломатическое учреждение Украины должно подтвердить тот факт, что данное лицо живое. Важно отметить, что этот процесс требует дополнительного подтверждения и согласования соответствующими органами власти.

Последние новости Украины:

Напомним, пенсию украинцам повысят на 2680 гривен больше, чем в 2023 году.

Как писала Politeka, украинцы могут получить 20% к своей пенсии.

Также Politeka сообщала, повышение минимальной пенсии не поможет украинским пенсионерам.