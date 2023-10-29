В Украине часть украинских пенсионеров получит надбавку в 2,6 тысяч гривен.

Украинские пенсионеры ожидают повышения пенсий с 1 января 2024 года, при этом наибольший рост получат те, чьи пенсии ограничены по закону десятью прожиточными минимумами.

Пороговая сумма пенсии для украинцев составляет 20 930 гривен, но с началом нового года эта сумма увеличится до 23 610 гривен, что является чрезвычайно важным улучшением.

Дополнительное повышение пенсий получат следующие категории граждан:

Украинцы с минимальными пенсиями, которые сейчас составляют 2093 грн, после 1 января получат 2361 грн. Граждане со стажем, превышающим норматив требования для назначения пенсии. Украинцы, работавшие более установленных 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, получат дополнительные средства. Повышение за каждый дополнительный год составит 23,6 гривны вместо предыдущих 20,9 гривен. Граждане, достигшие 65 лет и имеющие отработанную норму по стажу. Законом предусмотрено, что их пенсия должна составлять не менее 40% от минимальной зарплаты.

Поскольку минимальная зарплата также вырастет с 1 января с 6700 до 7100 гривен, гарантированный размер пенсии для этих граждан увеличится с 2680 до 2840 гривен.

Сегодня средняя величина пенсии в Украине составляет 5350,33 гривен или 146 долларов США, и такой уровень получают чуть более трети всех пенсионеров - 3,57 миллиона человек. Следует отметить, что самая высокая средняя пенсия, которая составляет 7219 гривен, наблюдается в Киеве.

Источник: OBOZ.UA

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