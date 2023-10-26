Астролог розповіла про години цього дня, в які не можна займатися ніякими важливими і доленосними справами.

Сьогодні, 26 жовтня, Місяць перейде в найактивніший і найзапальніший знак Овен, каже астрологиня Ольга Медвецька на своїй сторінці в Інстаграм.

«Через це навіть ті, хто любить зазвичай полежати на дивані і нічого не робити відчують, як якась невідома сила підіймає їх з дивану і змушує хоч щось робити і активно рухатися.

І в настрої відчуватиметься вогник, який дуже важливо правильно спрямувати адже дуже легко цей вогник переростає у вогнище агресії. Якщо свою енергію не спрямувати на досягнення того, що давно вже задумували. Тож не гайте часу, вперед до своїх цілей!», - порадила астрологиня.

Але у цей день є години, в які краще відмовитися від важливих справ.

«З 9.39 по 13.01 не робимо нічого важливого, тому що Місяць іде без курсу», - каже астролог.

А от після цього часу Місяць вже і опиниться в Знаку Зодіаку Овен.

Зазначимо, Овен – це сильний агресивний, темпераментний знак. Це дуже природні люди: імпульсивні, сексуальні, часто піддаються внутрішнім поривам. Овни не завжди бувають командними гравцями, але й поодинці можуть досягти великих успіхів.

Овен - знак стихії вогню, і народжені під цим елементом вважаються в патології як примхливі і активні люди. Овен – дуже наївний Знак Зодіаку, хоча вони є незалежними і життєстверджуючими, вони довірливі, часто не помічають самих явних речей, що підходять у них.

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