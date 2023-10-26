Дізнатися, який ви десерт за Знаком Зодіаку швидко і весело запропонували на «Мастер Шеф».

Свій солодкий гороскоп склади на «Мастер Шеф», пише Politeka.net.

Для цього популярні десерти розподілили між усіма Знаками Зодіаку.

Так, у гороскопі ласощів від «Мастер Шеф» вийшло, що Терези – це популярний десерт з Італії Панна-котта.

Скорпіон – це Мільфей, десерт родом з Франції і його називають французьким Наполеоном.

Яблучний пиріг, як вирішили у «Мастер Шеф» пасує Стрільцям, а Козерог – це популярний іспанський десерт чурос.

Водолій у незвичайному гороскопі від «МастерШеф» став уособленням знаменитого шоколадного десерту брауні. Він випікається у вигляді пирога, а потім розрізається на прямокутні тістечка.

Крем-брюле, як кажуть в «Мастер Шеф», це, звичайно, Знак Зодіаку Риби.

Знаку Зодіаку Овен пасує тирамісу - італійський десерт на основі сиру маскарпоне, до якого як наповнювач додається печиво «савоярді», кава та какао.

У жартівливому солодкому гороскопі від «МастарШеф» Телець став Оперою – це це французький бісквітний десерт, що складається з мигдальних бісквітних коржів «джоконда», просочених сиропом «гран-марньє», або кави, по черзі кавового та шоколадного крему, та шоколадної глазурі зверху.

А от легендарний торт захер, гадають в «Мастер Шеф» найбільше підходить Знаку Зодіаку Близнюки.

Французький десерт Крокембуш, який колись подавали тільки на столи аристократів, в гороскопі «Мастер Шеф» став уособленням Раку.

А от Знак Зодіаку Лев – це один з найпопулярніших і смачних десертів лимонний тарт.

Знак Зодіаку Діва перетворився на вишуканий десерт Три молока.

Коментуючи солодкий гороскоп для всіх Знаків Зодіаку від «Мастер Шеф», користувачі Інстаграм і представники Знаків Зодіаку як погоджуються з такими варіантами, так і категорично не погоджуються:

«Мільфей? Ну ні!»,

«Все співпало, брауні мій улюблений»,

«Тирамісу, обожнюю його»,

«Козерогу не пощастило найбільше»,

«Я козеріг, та я точно не чурос. Я - захер або брауні. Це те, що я обожнюю».

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