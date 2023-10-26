Узнайть, какой вы десерт по Знаку Зодиака быстро и весело предложили на «Мастер Шеф».

Свой сладкий гороскоп состави на «Мастер Шеф», пишет Politeka.net.

Для этого популярные десерты распределили между всеми Знаками Зодиака.

Так, в гороскопе сладостей от «Мастер Шеф» получилось, что Весы – это популярный десерт из Италии Панна-котта.

Скорпион – это Мильфей, десерт родом из Франции и его называют французским Наполеоном.

Яблочный пирог, как решили в «Мастер Шеф», подходит Стрельцам , а Козерог – это популярный испанский десерт чурос.

Водолей в необычном гороскопе от «МастерШеф» стал олицетворением знаменитого шоколадного десерта брауни. Он выпекается в виде пирога, а затем разрезается на прямоугольные пирожные.

Крем-брюле, как говорят в «Мастер Шеф», это, конечно, Знак Зодиака Рыбы .

Знаку Зодиака Овен подходит тирамису – итальянский десерт на основе сыра маскарпоне, к которому в качестве наполнителя добавляется печенье «савоярди», кофе и какао.

В шутливом сладком гороскопе от «МастарШеф» Телец стал Оперой – это французский бисквитный десерт, состоящий из миндальных бисквитных лепешек «джоконда», пропитанных сиропом «гран-марнье», или кофе, поочередно кофейного и шоколадного крема, и шоколадной глазури сверху.

А вот легендарный торт захер, полагают в «Мастер Шеф», больше всего подходит Знаку Зодиака Близнецы.

Французский десерт Крокембуш, который когда-то подавали только на столы аристократов, в гороскопе «Мастер Шеф» стал олицетворением Рака .

А вот Знак Зодиака Лев – один из самых популярных и вкусных десертов лимонный тарт.

Знак Зодиака Дева превратился в изысканный десерт Три молока.

Комментируя сладкий гороскоп для всех Знаков Зодиака от «Мастер Шеф», пользователи Инстаграм и представители Знаков Зодиака как согласны с такими вариантами, так и не соглашаются:

«Мильфей? Ну уж нет!",

«Все совпало, брауни мой любимый»,

«Тирамису, обожаю его»,

«Козерогу не повезло больше всех»,

«Я козерог, но я точно не чурос. Я – захер или брауни. Это то, что я обожаю».

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