Свой сладкий гороскоп состави на «Мастер Шеф», пишет Politeka.net.
Для этого популярные десерты распределили между всеми Знаками Зодиака.
Так, в гороскопе сладостей от «Мастер Шеф» получилось, что Весы – это популярный десерт из Италии Панна-котта.
Скорпион – это Мильфей, десерт родом из Франции и его называют французским Наполеоном.
Яблочный пирог, как решили в «Мастер Шеф», подходит Стрельцам , а Козерог – это популярный испанский десерт чурос.
Водолей в необычном гороскопе от «МастерШеф» стал олицетворением знаменитого шоколадного десерта брауни. Он выпекается в виде пирога, а затем разрезается на прямоугольные пирожные.
Крем-брюле, как говорят в «Мастер Шеф», это, конечно, Знак Зодиака Рыбы .
Знаку Зодиака Овен подходит тирамису – итальянский десерт на основе сыра маскарпоне, к которому в качестве наполнителя добавляется печенье «савоярди», кофе и какао.
В шутливом сладком гороскопе от «МастарШеф» Телец стал Оперой – это французский бисквитный десерт, состоящий из миндальных бисквитных лепешек «джоконда», пропитанных сиропом «гран-марнье», или кофе, поочередно кофейного и шоколадного крема, и шоколадной глазури сверху.
А вот легендарный торт захер, полагают в «Мастер Шеф», больше всего подходит Знаку Зодиака Близнецы.
Французский десерт Крокембуш, который когда-то подавали только на столы аристократов, в гороскопе «Мастер Шеф» стал олицетворением Рака .
А вот Знак Зодиака Лев – один из самых популярных и вкусных десертов лимонный тарт.
Знак Зодиака Дева превратился в изысканный десерт Три молока.
Комментируя сладкий гороскоп для всех Знаков Зодиака от «Мастер Шеф», пользователи Инстаграм и представители Знаков Зодиака как согласны с такими вариантами, так и не соглашаются:
«Мильфей? Ну уж нет!",
«Все совпало, брауни мой любимый»,
«Тирамису, обожаю его»,
«Козерогу не повезло больше всех»,
«Я козерог, но я точно не чурос. Я – захер или брауни. Это то, что я обожаю».
Последние новости Украины:
"Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт пирога с тыквой и капустой.
Кроме того, напомним, что звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.