Нумеролог розповіла, що допоможе привернути гроші і що робити, щоб по життю людину супруводжувала фінансова вдача.

Як з’ясувалося, є грошова дев’ятка - техніка, яка сприяє відкриттю фінансового потоку людини, пише Politeka.net.

«Число «9» в нумерології вважається наймудрішим, результативним та грошовим. Тому саме ця цифра прикрашає наш запясток у дні Грошової «9», - розповіла нумеролог Анна на своїй сторінці в Інстаграм про ритуал грошової дев’ятки.

Згідно з ним, на зап'ясті потрібно намалювати цифру 9 у певні дні місяця.

«Кожного місяця існують певні дні, які енергетично фінансово сильніші ніж інші і саме у ці дні ми проводимо цей маленький ритуал малюючи «9» у себе на запястку. Вважається, що саме «9» саме на запястку саме у ці дні активує наш фінансовий канал і ми збільшуємо вірогідність отримання додаткового матеріального прибутку», - пояснює нумеролог.

Нумеролог підкреслює, що не слід очікувати грошей з неба, просто намалювавши «9».

Та приємні і неочікувані матеріальні бонуси все ж отримати можна. Серед них, наприклад = премія на роботі, подаруно, неочікувана знижка у магазині, додаткова можливість заробити гроші, спадщина, тощо.

Отже, кожного місяця, як каже нумеролог, є три стабільні дати, коли працює Грошова «9» - 9, 18, 27.

«Та є ще додаткові , які у кожному місяці різні. Саме у ці дні ми прописуємо «9» - бажано червоним маркером на лівому запястку (якщо ви правша та навпаки, якщо лівша) і саме кутової форми. Прописуємо та промовляємо «Кодую себе на гроші терміново!», - пояснила ритуал нумеролог.



За її словами, якщо ще маєте свій особистий грошовий код, його теж бажано прописувати у такі особливі фінансові дні.

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