Нумеролог рассказала, что поможет привлечь деньги и что делать, чтобы по жизни человека сопровождал финансовая удача.

Как выяснилось, есть денежная девятка – техника, которая способствует открытию финансового потока человека, пишет Politeka.net.

«Число «9» в нумерологии считается самым мудрым, результативным и денежным. Поэтому именно эта цифра украшает наш запястье в дни Денежной «9», – рассказала нумеролог Анна на своей странице в Инстаграм о ритуале денежной девятки.

Согласно ему, на запястье нужно нарисовать цифру 9 в определенные дни месяца.

«Каждый месяц существуют определенные дни, которые энергетически финансово сильнее других и именно в эти дни мы проводим этот маленький ритуал, рисуя «9» у себя на запястье. Считается, что именно «9» именно на запястье в эти дни активирует наш финансовый канал и мы увеличиваем вероятность получения дополнительной материальной прибыли», - объясняет нумеролог.

Нумеролог подчеркивает, что не следует ожидать денег с неба, просто нарисовав "9".

Но все же, приятные и неожиданные материальные бонусы все же получить можно. Среди них, например, премия на работе, подарок, неожиданная скидка в магазине, дополнительная возможность заработать деньги, наследство и т.д.

Итак, каждый месяц, как говорит нумеролог, есть три стабильных даты, когда работает Денежная «9» - 9, 18, 27.

«Есть еще дополнительные, которые в каждом месяце разные. Именно в эти дни мы прописываем «9» – желательно красным маркером на левом запястье (если вы правша и наоборот, если левша) и именно угловой формы. Прописываем и говорим «Кодирую себя на деньги срочно!», - объяснила ритуал нумеролог.



По ее словам, если у вас есть свой личный денежный код, его тоже желательно прописывать в такие особые финансовые дни.

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