Цей тиждень для багатьох може стати визначальним, адже наближається місячне затемнення.

Як розповідає астрологиня Ірина, з 23 жовтня Сонце в Скорпіоні.

Крім того, з понеділка в знаку Скорпіон вже три планети Марс, Меркурій і Сонце.

«А, значить, у повітрі витатиме енергія проникливості, волі, наполегливості, впертості, або підозрілості і страхів. Спостерігайте, що з цього буде у вас. Тиждень ідеальний для проривів та інтенсивної роботи. Причому як зовнішньої, так і внутрішньої, психологічної», - розповіла астрологиня Ірина на своїй сторінці в Інстаграм.

Астролог також зазначила, що це ідеальний час для духовних практик, трансформацій страхів та обмежень у любов і розширення.

«Час роботи це у своїх станах і світах. Це опція, доступна кожному», - зазначила Ірина.

Також астрологиня зазначила, що сонячний день помітно скорочується, настає темрява і холод, тож важливо зберігати тепло в серцях і світло в головах.

Нагадаємо, часткове місячне затемнення у жовтні відбудеться 28 жовтня. Таким чином завершиться коридор затемнень.

Місячне затемнення 28 жовтня буде повністю видиме над Європою та більшою частиною Азії та Африки, буде видно підйом над крайньою східною Америкою та захід над Австралією.

Місячне затемнення 28 жовтня почнеться о 23:31 і закінчиться о 3:36 29 жовтня 2023 року.

Як зазначають астрологи, кожне місячне затемнення вважається періодом емоційних змін, завершення справ та відкриття певних перспектив.

Затемнення часто розглядаються як потужні каталізатори змін. Вони можуть символізувати нові справи, важливі життєві переходи або навіть радикальні зміни в особистому чи професійному житті.

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