Эта неделя для многих может стать определяющей, ведь близится лунное затмение.

Как рассказывает астролог Ирина, с 23 октября Солнце в Скорпионе.

Кроме того, с понедельника в знаке Скорпиона уже три планеты Марс, Меркурий и Солнце.

«А, значит, в воздухе будет витать энергия проницательности, воли, настойчивости, упрямства или подозрительности и страхов. Наблюдайте, что из этого будет у вас. Неделя идеальна для прорывов и интенсивной работы. Причем как внешней, так и внутренней, психологической» , – рассказала астролог Ирина на своей странице в Инстаграм.

Астролог отметила, что это идеальное время для духовных практик, трансформаций страхов и ограничений в любовь и расширение.

«Время работы это в своих состояниях и мирах. Это опция, доступная каждому» , - отметила Ирина.

Также астролог отметила, что солнечный день заметно сокращается, наступает тьма и холод, поэтому важно сохранять тепло в сердцах и свет в голове.

Напомним, частичное лунное затмение в октябре состоится 28 октября. Таким образом, завершится коридор затмений.

Лунные затмения 28 октября будут полностью видны над Европой и большей частью Азии и Африки, будут видны подъем над крайней восточной Америкой и запад над Австралией.

Лунный затмение 28 октября начнется в 23:31 и закончится в 3:36 29 октября 2023 года.

Каждое лунное затмение считается периодом эмоциональных изменений, завершения дел и открытия определенных перспектив.

Затмения часто рассматриваются как мощные катализаторы изменений. Они могут символизировать новые дела, важные жизненные переходы или даже радикальные изменения личной или профессиональной жизни.

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