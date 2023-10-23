Відкрийте для себе передбачення для всіх знаків Зодіаку для кохання, здоров'я та не лише на 23 жовтня.

Дізнайтеся, що приготувало щоденне читання карт Таро вашого знака зодіаку.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Шістка Пентаклей, перевернута.

Односторонні відносини зазвичай витримують випробування часом. Ви дає, Овен, і хоча ви не вимагаєте і не очікуєте отримати щось натомість, ви все одно хочете знати, що про вас думають.

Тому коли хтось здається трохи скупим на свою прихильність, ви звертаєте на це увагу.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Дев'ятка Жезлов.

Не зменшуйте себе через те, що хтось вирішив діяти певним чином. Це несхоже на вас дозволяти владній людині змушувати вас мовчати або змушувати вас почуватися гірше, ніж ви є.

Вам потрібно демонструвати свою спокійну впевненість, продовжуючи залишатися собою.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Диявол

Коли ви відчуваєте спокусу, яка перевищує ваші можливості сказати «ні», це урок. Навіть якщо ви здастеся, ви дізнаєтеся про себе щось таке, чого не знали раніше.

Ви можете відчути, де ви були слабкі, а потім гріхопадіння зробить вас сильнішим. Не журіться про втрату своїх сил, розглядайте це як можливість стати сильнішим, ніж будь-коли раніше.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: П'ятірка Жезлов, перевернута.

Біль і страждання можуть тривати дуже довго, і зрештою проблема, з якою ви зіткнулися, залишиться позаду.

Ви знаходитесь в унікальному поворотному моменті свого життя, коли здається, що речі більше не впливають на вас так, як раніше.

Ви сміливіше і сильніше, і ніщо не зможе зломити вас або стати на вашому шляху.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Трійка Пентаклею, перевернута.

Групові проекти, робота в команді та членство в комітеті — все це теоретично звучить добре, але є особи, з якими доводиться боротися. Люди, швидше за все, зіткнуться головами, працюючи у тісному контакті.

Терпіння зростає в міру того, як ви вчитеся ладнати і долати особисті конфлікти, а потім ви стаєте ближче, тому що змогли подолати все це.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Імператриця, перевернута.

Будь-які відносини в якийсь момент наштовхуються на перешкоди, коли виникають фінансові проблеми чи розбіжності щодо витрат та заощаджень.

Коли ви виявите, що ви не на одній хвилі, гарною ідеєю буде піти на спільний урок або звернутися до стороннього фахівця, який допоможе вам вирішити деякі ваші проблеми.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Смерть.

Любовний інтерес нарешті вичерпав себе. Ви сильно впали, або вам так здавалося, і тепер ви бачите їх такими, якими вони є. Урок засвоєний, і тепер настав час рухатися далі.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Місяць, перекинутий.

Ви думали, що хтось поводиться нечесно, але тепер ви можете сказати, що вони насправді говорять вам правду. Коли ви неправильно оцінили когось, може знадобитися час, щоб розслабитися і визнати, що ви були неправі. Проте, завжди краще перестрахуватися та не шкодувати.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Вісімка Пентаклей.

Якщо ви хочете добре виконувати свою роботу, ви витрачаєте багато часу на відточування своїх навичок. Ви знаходитесь в режимі учня, і кожен день, коли ви намагаєтеся вдосконалюватися, відбивається на якості вашої роботи.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Справедливість у перевернутому положенні.

Оскільки ви дотримуєтеся вищих стандартів, вас непокоїть, як ваші дії вплинуть на інших. Сьогодні прислухайтеся до своєї совісті, якщо вона каже вам, що вам потрібно налагодити стосунки між вами та іншою людиною.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Вісімка Жезлов, перевернута.

Життя починає сповільнюватися і стає менш неспокійним. Ви ось-ось настане затишшя і, нарешті, у вас з'явиться можливість перепочити. Вам потрібна ця перерва після того, як ви так багато зробили протягом тривалого часу. Ви отримаєте задоволення від звичної роботи.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Дев'ятка Кубків, перевернута.

Щастя – це те, що ви знаходите у своєму серці. Ви знаєте, коли відчуваєте себе задоволеним та реалізованим у житті. Ваше серце починає почуватися легше, і ваша душа починає менше жадати досвіду у нестямі. Він почувається центрованим та цілісним.

Джерело: yourtango .

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