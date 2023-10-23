Откройте для себя предсказания для всех знаков Зодиака для любви, здоровья и не только на 23 октября.

Узнайте, что приготовило вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей, перевернутая.

Односторонние отношения обычно не выдерживают испытания временем. Вы дающий, Овен, и хотя вы не требуете и не ожидаете получить что-либо взамен, вы все равно хотите знать, что о вас думают.

Поэтому, когда кто-то кажется немного скупым на свою привязанность, вы обращаете на это внимание.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Девятка Жезлов.

Не уменьшайте себя из-за того, что кто-то решил действовать определенным образом. Это непохоже на вас позволять властному человеку заставлять вас молчать или заставлять вас чувствовать себя хуже, чем вы есть.

Вам нужно демонстрировать свою спокойную уверенность, продолжая всегда оставаться собой.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Дьявол

Когда вы чувствуете искушение, превышающее ваши возможности сказать «нет», это урок. Даже если вы сдадитесь, вы узнаете о себе что-то такое, чего не знали раньше.

Вы можете почувствовать, где вы были слабы, а затем грехопадение сделает вас сильнее. Не сокрушайтесь об утрате своих сил, рассматривайте это как возможность стать сильнее, чем когда-либо прежде.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Пятерка Жезлов, перевернутая.

Боль и страдания могут длиться очень долго, и в конечном итоге проблема, с которой вы столкнулись, останется позади.

Вы находитесь в уникальном поворотном моменте в своей жизни, когда кажется, что вещи больше не влияют на вас так, как раньше.

Вы смелее и сильнее, и ничто не сможет сломить вас или встать на вашем пути.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Тройка Пентаклей, перевернутая.

Групповые проекты, работа в команде и членство в комитете — все это в теории звучит хорошо, но есть личности, с которыми приходится бороться. Люди, скорее всего, столкнутся головами, работая в тесном контакте.

Терпение растет по мере того, как вы учитесь ладить и преодолевать личностные конфликты, а затем вы становитесь ближе, потому что смогли преодолеть все это.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Императрица, перевернутая.

Любые отношения в какой-то момент наталкиваются на препятствия, когда возникают финансовые проблемы или разногласия по поводу расходов и сбережений.

Когда вы обнаружите, что вы не на одной волне, хорошей идеей будет пойти на совместный урок или обратиться к стороннему специалисту, который поможет вам решить некоторые из ваших проблем.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Смерть.

Любовный интерес наконец-то исчерпал себя. Вы сильно упали, или вам так казалось, и теперь вы видите их такими, какие они есть. Урок усвоен, и теперь пришло время двигаться дальше.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Луна, перевернутая.

Вы думали, что кто-то ведет себя нечестно, но теперь вы можете сказать, что они на самом деле говорят вам правду. Когда вы неправильно оценили кого-то, может потребоваться время, чтобы расслабиться и признать, что вы были неправы. Тем не менее, всегда лучше перестраховаться и не сожалеть.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей.

Если вы хотите хорошо выполнять свою работу, вы тратите много времени на оттачивание своих навыков. Вы находитесь в режиме ученика, и каждый день, когда вы пытаетесь совершенствоваться, отражается на качестве вашей работы.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Справедливость в перевернутом положении.

Поскольку вы придерживаетесь более высоких стандартов, вас беспокоит, как ваши действия повлияют на других. Сегодня прислушайтесь к своей совести, если она говорит вам, что вам нужно наладить отношения между вами и другим человеком.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов, перевернутая.

Жизнь начинает замедляться и становиться менее беспокойной. Вы вот-вот наступит затишье и, наконец, у вас появится возможность передохнуть. Вам нужен этот перерыв после того, как вы так много сделали в течение длительного периода времени. Вы получите удовольствие от привычной работы.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Девятка Кубков, перевернутая.

Счастье – это то, что вы находите в своем сердце. Вы знаете, когда чувствуете себя удовлетворенным и реализованным в жизни. Ваше сердце начинает чувствовать себя легче, и ваша душа начинает меньше жаждать опыта вне себя. Он чувствует себя центрированным и целостным.

Источник: yourtango.

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